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1 час назад

СМИ: санкции против РФ «отрезвили» США

Ura.Ruиещё 1

Власти США переоценили свои рычаги воздействия на страны мира с целью введения санкций против России, что должно «отрезвить» американское руководство. Об этом пишет обозреватель журнала The American Conservative Тед Карпентер.

Санкции против РФ «отрезвили» США
Фото: ТАССТАСС

«Еще меньше они горят желанием поддерживать жесткие санкции под эгидой США. За вычетом НАТО и рассеянных по Азии американских союзников никакой поддержкой санкции не пользуются. Так было еще в первый месяц конфликта, а с тех пор проявилось еще отчетливее», — отмечает он.

Автор уверен, что правительства всего мира сомневаются в вопросах «прямого осуждения» российской спецоперации и тем более поддержки мнения НАТО по ситуации на Украине.

Он считает, что «тревожным звоночком» стало голосование в Генассамблее ООН из-за спецоперации РФ, когда 35 воздержались. «С самого начала всемирная антироссийская коалиция под эгидой США казалась шаткой и вялой. А со временем ситуация лишь усугубилась», — заключил Карпентер.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили действия России и ввели жесткие экономические санкции. Евросоюз согласует седьмой пакет санкций против РФ в августе—сентябре текущего года. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, а Россия может заработать на сложившейся ситуации.

В мире,Тед Карпентер,Владимир Путин,НАТО,Генассамблея ООН,ЕС,
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