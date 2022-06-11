Санкции против РФ «отрезвили» США

Власти США переоценили свои рычаги воздействия на страны мира с целью введения санкций против России, что должно «отрезвить» американское руководство. Об этом пишет обозреватель журнала The American Conservative Тед Карпентер.

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«Еще меньше они горят желанием поддерживать жесткие санкции под эгидой США. За вычетом НАТО и рассеянных по Азии американских союзников никакой поддержкой санкции не пользуются. Так было еще в первый месяц конфликта, а с тех пор проявилось еще отчетливее», — отмечает он.

Автор уверен, что правительства всего мира сомневаются в вопросах «прямого осуждения» российской спецоперации и тем более поддержки мнения НАТО по ситуации на Украине.

Он считает, что «тревожным звоночком» стало голосование в Генассамблее ООН из-за спецоперации РФ, когда 35 воздержались. «С самого начала всемирная антироссийская коалиция под эгидой США казалась шаткой и вялой. А со временем ситуация лишь усугубилась», — заключил Карпентер.