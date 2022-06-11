Украинские дипломаты попытались сорвать концерт пианистки в Венгрии

Украинское посольство в Будапеште попыталось сорвать концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы, состоявшийся в Российском культурном центре в венгерской столице по случаю предстоящего Дня России. Об этом в пятницу вечером сообщило посольство РФ в республике.

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"В Российском культурном центре (РКЦ) при большом стечении публики состоялся концерт фортепианной музыки известной пианистки, уроженки Киева, Валентины Лисицы, посвященный Дню России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

В нем отмечается, что посольство Украины "попыталось и в этот раз воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште", однако "эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию".

По информации российских дипломатов, выступление Лисицы "было запланировано на 3 июня в "Летнем театре" на острове Маргит", но "было отменено руководством театра с "подсказки" украинского посольства", так как пианистка придерживается "отличного от официальной позиции киевских властей мнения по поводу ситуации на Украине".

На концерте, организованном РКЦ совместно с посольством РФ, прозвучали произведения Ференца Листа, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Присутствовавшие на мероприятии представители венгерской общественности, дипломаты и любители музыки "восторженно встретили очень выразительное, поистине мастерское исполнение В. Лисицей шедевров классической фортепианной музыки", отметили в посольстве РФ.