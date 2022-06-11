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26 минут назад

Зеленский решил судьбу скандального закона Украины

Елена Прошина

Украинский президент Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой граждане страны просили его отменить запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, сообщает «Московский комсомолец».

Зеленский решил судьбу скандального закона Украины
Фото: EPAEPA

Его ответ опубликован на официальном сайте главы государства. Ранее авторы петиции упрекнули власти в отказе от ценностей свободы и коррупции.

«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — заявил президент Украины.

Он указал, что в условиях военного или чрезвычайного положения в соответствии с законодательством страны конституционное право украинских граждан покидать территорию страны может быть ограничено «с указанием срока действия этих ограничений», — следует из ответа Зеленского.

Ранее сообщалось, что на Украине введен запрет на выезд из страны мужчин из-за российской спецоперации. Также в Верховную Раду внесен проект закона, предусматривающий до 10 лет лишения свободы для тех, кто незаконно уехал из страны. Чтобы спастись, украинские военные начали переодеваться в женщин.

На Украине впервые назвали число боевых потерь

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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