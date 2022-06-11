Зеленский решил судьбу скандального закона Украины

Украинский президент Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой граждане страны просили его отменить запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, сообщает «Московский комсомолец».

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Его ответ опубликован на официальном сайте главы государства. Ранее авторы петиции упрекнули власти в отказе от ценностей свободы и коррупции.

«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — заявил президент Украины.

Он указал, что в условиях военного или чрезвычайного положения в соответствии с законодательством страны конституционное право украинских граждан покидать территорию страны может быть ограничено «с указанием срока действия этих ограничений», — следует из ответа Зеленского.