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15 минут назад

ЕК на следующей неделе выразила готовность сделать заявление по поводу членства Украины в ЕС

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Европейская комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК озвучила сроки оглашения позиции по членству Украины в ЕС
Фото: ReutersReuters

«Мы работаем над этой оценкой день и ночь, и я обещала вам... что мы будем неустанно работать над ней. Итак, сегодняшние обсуждения позволят нам завершить нашу оценку к концу следующей недели», – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС.

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