Глава ЕК озвучила сроки оглашения позиции по членству Украины в ЕС

«Мы работаем над этой оценкой день и ночь, и я обещала вам... что мы будем неустанно работать над ней. Итак, сегодняшние обсуждения позволят нам завершить нашу оценку к концу следующей недели», – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».