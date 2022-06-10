Американцев возмутило новое заявление Байдена о Путине

Пользователей Twitter из США разозлило заявление американского президента Джо Байдена , в очередной раз связавшего рекордную инфляцию в стране с лидером России Владимиром Путиным .

Пользователь с ником Tommy обратил внимание на то, что Байден, отправивший миллиарды долларов Украине, при этом не смог найти денег, чтобы помочь собственной стране.

«Когда уже Украина станет частью нашего государства? Мы за это слишком дорого заплатили!» — добавил он.

В свою очередь Liberty For Mankind заявил, что «практически никто не верит, что цены растут по вине Путина». То же мнение высказали пользователи с никами Y2KNW и George A. А Jeff Campbell и вовсе написал, что «начинает верить, что даже Джимми Картер — 39-й президент США — управлял бы экономикой лучше».