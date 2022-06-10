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32 минуты назад

Американцев возмутило новое заявление Байдена о Путине

Елена Прошина

Пользователей Twitter из США разозлило заявление американского президента Джо Байдена, в очередной раз связавшего рекордную инфляцию в стране с лидером России Владимиром Путиным.

Американцев возмутило новое заявление Байдена о Путине
Фото: ReutersReuters

Их комментарии приводит «РИА Новости».

«Что же ты несешь?» — вопросил StockStalker.

Пользователь с ником Tommy обратил внимание на то, что Байден, отправивший миллиарды долларов Украине, при этом не смог найти денег, чтобы помочь собственной стране.

«Когда уже Украина станет частью нашего государства? Мы за это слишком дорого заплатили!» — добавил он.

Блинкен заявил об озабоченности США вынесением в ДНР приговора наемникам

В свою очередь Liberty For Mankind заявил, что «практически никто не верит, что цены растут по вине Путина». То же мнение высказали пользователи с никами Y2KNW и George A. А Jeff Campbell и вовсе написал, что «начинает верить, что даже Джимми Картер — 39-й президент США — управлял бы экономикой лучше».

В мире,Джеймс Картер,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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