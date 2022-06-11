Арестович назвал число погибших бойцов ВСУ с начала спецоперации

"У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем", - приводит агентство слова Арестовича, сказанные в ходе интервью экс-адвокату Марку Фейгину (включен в РФ в реестр СМИ-иноагентов). На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этих подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тыс. бойцов, Арестович ответил: "Да, где-то так".