Италия ответила на информацию о сборе данных о пророссийских пропагандистах

Глава управления по безопасности республики при Совмине Италии Франко Габриэлли опроверг, что итальянские спецслужбы ведут досье на журналистов, политиков, общественных деятелей, предположительно отстаивающих российские позиции. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции после того, как объявил о рассекречивании документов, связанных с деятельностью специального комитета, созданного для мониторинга и противодействия дезинформации, российской пропаганде и гибридным угрозам.

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Как он уточнил, данный комитет координировался спецслужбами при участии офиса военного советника председателя Совмина и ряда министерств. К деятельности комитета, о которой регулярно информировался парламент, были привлечены Департамент по информации и издательствам, агентство по кибербезопасности и надзорный орган за коммуникациями.

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"[Подготовленный комитетом] обзор основан на анализе информации исключительно из открытых источников и не содержит никаких элементов, происходящих от разведдеятельности", - сказал Габриэлли. "Нет никакого "большого брата", "Спектра" в Италии, никто, а уж тем более правительство, не намерен вести расследования о частных мнениях. Спецслужбы не следят ни за журналистами, ни за политиками", - заверил он.

Данные заявления, а также решение рассекретить доклад стали реакцией на вызвавшую полемику публикацию газеты Corriere della Sera, в которой со ссылкой на расследование парламентского комитета по безопасности содержался список сторонников и пропагандистов" российской позиции".

В него попали некоторые обозреватели, журналисты, политологи-пацифисты, включая сенатора Вито Петрочелли, а также профессора Алессандро Орсини, который читает лекции об истинных причинах украинского кризиса, открыто обвиняя в нем НАТО и США.

Габриэлле считает особенно возмутительным то, что "газета намекает, что парламентарий может быть объектом слежки". По его мнению, данные предположения отбрасывают тень на деятельность спецслужб, подрывая их авторитет предположениями, что они могут каким-то образом ограничивать свободу слова.

Он пояснил, что эти соображения подтолкнули к обнародованию документа, который распространили среди журналистов. В результате вместо дюжины имен, указанных "Коррьере", в оригинальном докладе указаны пять имен, среди которых евродепутат Франческа Донато, голосовавшая против антироссийской резолюции. Габриэлли подчеркнул, что эти итальянцы "не брались под контроль".

При этом он указал, что уровень гибридной угрозы очень высокий и нуждается в мониторинге.

Наблюдения РФ

Ранее на недружественность доминирующей в итальянских СМИ линии указал посол РФ в Италии Сергей Разов.

1 июня МИД РФ опубликовал доклад "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах". В частности, в нем говорится о случаях агрессии и дискриминации в отношении граждан России в Италии, кампании против российской культуры и ее представителей, а также подчеркивается ангажированный подход итальянских СМИ при освещении ситуации на Украине.