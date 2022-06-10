Страна ЕС рассекретила документ о пророссийских настроениях

Правительство Италии рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после того, как в газете Corriere della Sera появилась публикация о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

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Документ из семи страниц подготовил итальянский департамент информации и безопасности (Dis), который курируют деятельность национальных секретных служб Aisi и Aise. Позднее представитель руководства Совмина Франко Габриэлли показал его содержание в ходе созванной конференции, особо отметив, что он был составлен на основе информации из открытых источников и находился под самым низким из возможных грифом секретности.

По его словам, в докладе нет данных, которые касаются национальной информации, с другой стороны, он выразил недовольство в связи с его передачей журналистам.