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50 минут назад

В США назвали Украину марионеткой в противостоянии с Россией

Елена Прошина

Власти США используют Украину в качестве марионетки, чтобы вести с Россией «горячую» войну. Об этом в эфире Fox News заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. Перевод интервью выполнили «ИноСМИ».

В США назвали Украину марионеткой в противостоянии с Россией
Фото: ReutersReuters

«Мы видели, как Конгресс второпях принял пакет военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. А ведь это уже не холодная война США с Россией, а вполне "горячая", и Украина в ней – наша марионетка. При этом вовсе не обсуждалось, какие у этого шага будут последствия – и зачем нам вообще воевать с Россией. Или любой другой страной», — сказала Габбард.

По ее мнению, у американских конгрессменов и СМИ смещены приоритеты, их не волнуют внутренние проблемы США — усугубляющаяся инфляция, дорожающий бензин и разгул криминала. Габбард отметила, что они заняты только событиями на Украине и слушаниями по делу о штурме Капитолия, который устроили сторонники экс-президента Дональда Трампа в январе 2021 года.

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