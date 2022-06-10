В США назвали Украину марионеткой в противостоянии с Россией

«Мы видели, как Конгресс второпях принял пакет военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. А ведь это уже не холодная война США с Россией, а вполне "горячая", и Украина в ней – наша марионетка. При этом вовсе не обсуждалось, какие у этого шага будут последствия – и зачем нам вообще воевать с Россией. Или любой другой страной», — сказала Габбард.