Париж оправдался перед Западом за звонки Макрона Путину

Париж желает идти на уступки Москве и остается ключевым сторонником антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя президента Франции Эммануэля Макрона . Общение с президентом РФ Владимиром Путиным происходит в рамках усилий по достижению мира на Украине , уточнил чиновник.

«Нет никакого духа уступок по отношению к [президенту РФ Владимиру] Путину или России в том, что говорит президент. Когда он говорит с ним напрямую, это не компромисс, а то, как мы видим вещи», — приводит слова чиновника Reuters.

До этого Макрон сообщил, что проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным не менее 100 часов, передает RT. Он также заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать. Он отметил, что Франция готова стать посредником между Москвой и другими государствами. Заявление Макрона поддержали его соперники по президентской гонке — лидер ультраправой политической партии Марин Ле Пен и политик левого толка Жак-Люк Меланшон. До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подобные слова унижают саму Францию.