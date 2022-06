Илон Маск на русском языке обратился к британскому политику

Джордж Галлоуэй — бывший член британского парламента и глава Рабочей партии Великобритании, журналист и телеведущий. Он вел программу под названием «Спутник» (Sputnik) на телеканале RT, а также передачу «Мать всех ток-шоу (The Mother of All Talk Shows) на радиостанции Sputnik. В апреле стало известно, что Twitter начал помечать его профиль как аккаунт медиа, связанного с правительством России. Галлоуэй в ответ пригрозил соцсети судом и заявил, что не работает на российские СМИ.