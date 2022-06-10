В США оценили шансы Украины вернуть потерянные территории

"Уступка территории ради мира может быть, а может и не быть привлекательным вариантом для Украины; ответ зависит от того, о каких территориях и в каком размере идет речь, будет ли возможность возвращения этих территорий в будущем, а также других условий мира, в том числе, насколько постоянным он будет. Предсказать все это сложно", - указывает эксперт.