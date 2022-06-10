В США оценили шансы Украины вернуть потерянные территории

Украина, вероятно, не сможет осуществить заявленную ей задачу по возвращению к статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года даже при продолжении западной помощи в том виде, как она предоставляется сейчас, но без прямого вмешательства стран НАТО. Такое мнение высказал в опубликованной в пятницу статье для журнала Foreign Affairs президент американского Совета по международным отношениям, бывший руководитель Бюро политического планирования Госдепартамента США Ричард Хаас.
"США отказались отправлять военных, отвергли идею бесполетной зоны над Украиной и отказались от мысли прорвать российскую блокаду украинских портов, - отмечает он. - Такая сдержанность стала проявлением мудрости, но она вновь подтверждает реальность - Украине придется воевать самой, и даже с западной помощью она, вероятно, не сможет восстановить статус-кво, который существовал до февраля, а тем более до 2014 года".
Хаас при этом высказывает мнение, что даже несмотря на это Украина в нынешней ситуации вряд ли согласится на заключение мира с Россией, если он будет предусматривать закрепление серьезных территориальных уступок, поскольку имеющаяся западная помощь все же дает ей возможность продолжать боевые действия. Однако, отмечает эксперт, любой участник конфликта должен постоянно взвешивать плюсы и минусы его продолжения с потерями и возможными приобретениями от прекращения боевых действий.
"Уступка территории ради мира может быть, а может и не быть привлекательным вариантом для Украины; ответ зависит от того, о каких территориях и в каком размере идет речь, будет ли возможность возвращения этих территорий в будущем, а также других условий мира, в том числе, насколько постоянным он будет. Предсказать все это сложно", - указывает эксперт.