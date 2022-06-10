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36 минут назад

Эксперт: Украина не сможет вернуть потерянные территории даже с западной помощью

ТАССиещё 1

Украина, вероятно, не сможет осуществить заявленную ей задачу по возвращению к статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года даже при продолжении западной помощи в том виде, как она предоставляется сейчас, но без прямого вмешательства стран НАТО. Такое мнение высказал в опубликованной в пятницу статье для журнала Foreign Affairs президент американского Совета по международным отношениям, бывший руководитель Бюро политического планирования Госдепартамента США Ричард Хаас.

В США оценили шансы Украины вернуть потерянные территории
Фото: ТАССТАСС

"США отказались отправлять военных, отвергли идею бесполетной зоны над Украиной и отказались от мысли прорвать российскую блокаду украинских портов, - отмечает он. - Такая сдержанность стала проявлением мудрости, но она вновь подтверждает реальность - Украине придется воевать самой, и даже с западной помощью она, вероятно, не сможет восстановить статус-кво, который существовал до февраля, а тем более до 2014 года".

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Хаас при этом высказывает мнение, что даже несмотря на это Украина в нынешней ситуации вряд ли согласится на заключение мира с Россией, если он будет предусматривать закрепление серьезных территориальных уступок, поскольку имеющаяся западная помощь все же дает ей возможность продолжать боевые действия. Однако, отмечает эксперт, любой участник конфликта должен постоянно взвешивать плюсы и минусы его продолжения с потерями и возможными приобретениями от прекращения боевых действий.

"Уступка территории ради мира может быть, а может и не быть привлекательным вариантом для Украины; ответ зависит от того, о каких территориях и в каком размере идет речь, будет ли возможность возвращения этих территорий в будущем, а также других условий мира, в том числе, насколько постоянным он будет. Предсказать все это сложно", - указывает эксперт.

В мире,Ричард Хаас,НАТО,Госдеп США,
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