Байден заговорил о перезагрузке отношений с Саудовской Аравией

США захотели провести «перезагрузку» отношений с Саудовской Аравией, которые ухудшились после убийства саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этих планах сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

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Телеканал утверждает, что президент США Джо Байден решил наладить отношения с Саудовской Аравией из-за роста цен на нефть и газ после введения антироссийских санкций. Вашингтон надеется получить поддержку Эр-Рияда в вопросе увеличения добычи топлива арабскими странами, что, как предполагается, должно помочь Белому дому сдерживать инфляцию.

Однако источники телеканала отмечают, что улучшение отношений между странами не означает «прощения» убийства Хашкаджи. По их словам, уже в июле Байден обсудит этот вопрос с наследным принцем, которого чиновники администрации США просят привлечь к ответственности.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи, известный статьями с критикой в отношении политики Эр-Рияда, исчез 2 октября 2018 года после того, как посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года власти страны сообщили, что он было убит в здании диппредставительства.