В Африке оценили слова Путина о беспрепятственном вывозе украинского зерна

Обещание российского президента Владимира Путина о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ не будут мешать гуманитарной операции по вывозу пшеницы из украинских портов при соблюдении необходимых договоренностей является очень важным, заявил глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Саль (Macky Sall), передает BFM.

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Он оценил слова российского лидера о беспрепятственном вывозе украинского зерна при выполнении ряда условий и назвал их значимыми.

«Я думаю, что это уже важно. Это может стать отправной точкой для дальнейших переговоров», — подчеркнул Саль.

Кроме того, глава Афросоюза поддержал участие Франции в сопровождении зерна из порта Одессы. По словам политика, необходимо привлечь к процессу ООН.