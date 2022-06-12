В Киеве заявили о новых маршрутах для транспортировки зерна

Украина проложила два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна с целью предотвращения глобального продовольственного кризиса. Об этом сообщил в воскресенье замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

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"Эти маршруты не идеальны, потому что они приводят к определенным заторам, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы развивать эти пути сообщения", - рассказал Сеник агентству Reuters в кулуарах проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла".

По его словам, Украина также ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия. Замминистра не уточнил, сколько зерна уже перемещено или будет перемещено по этим маршрутам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Украина, по его словам, также может экспортировать зерно по суше, а самым логичным маршрутом является Белоруссия, с которой, однако, придется снять западные санкции. Путин также напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года. Он назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.