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1 час назад

В ДНР заявили о применении иностранной техники при обстреле Донецка

Lenta.ru

Власти ДНР обладают информацией, что обстрел Донецка велся с применением иностранной техники. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Власти ДНР сообщают об обстреле Донецка с помощью иностранной техники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 июня в районе администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина прогремел взрыв. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома. Позже стало известно о втором ударе по центру города.

«Есть все основания предполагать, что это она [артиллерия иностранного производства] работает», — заверил Кулемзин.

Ранее представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что накануне, 9 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из французской самоходной артиллерийской установке (САУ) Caesar калибром 155 миллиметров. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 42 километра. Погибла женщина.

В мире,Происшествия,Алексей Кулемзин,Денис Пушилин,
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