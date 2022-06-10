Власти ДНР сообщают об обстреле Донецка с помощью иностранной техники

Власти ДНР обладают информацией, что обстрел Донецка велся с применением иностранной техники. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

10 июня в районе администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина прогремел взрыв. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома. Позже стало известно о втором ударе по центру города.

«Есть все основания предполагать, что это она [артиллерия иностранного производства] работает», — заверил Кулемзин.