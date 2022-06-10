В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
29 минут назад

Зеленский обвинил Россию в нарушении 400 международных договоров

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении порядка 400 международных договоров с 2014 года. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на Копенгагенском демократическом саммите, передает ТАСС.

Зеленский обвинил Россию в нарушении 400 международных договоров
Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины

По мнению Зеленского, Москва, в частности, нарушила Устав Организации объединенных наций (ООН), Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также положения ряда документов, регулирующих законы и обычаи войны.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум был подписан главами Украины, России, Великобритании и США в 1994 году. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

В феврале Зеленский заявлял, что намерен инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. Если саммит стран-участниц договора не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.

В мире,Владимир Зеленский,Совет Европы,ООН,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители