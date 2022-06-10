Зеленский обвинил Россию в нарушении 400 международных договоров

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении порядка 400 международных договоров с 2014 года. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на Копенгагенском демократическом саммите, передает ТАСС.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины

По мнению Зеленского, Москва, в частности, нарушила Устав Организации объединенных наций (ООН), Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также положения ряда документов, регулирующих законы и обычаи войны.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум был подписан главами Украины, России, Великобритании и США в 1994 году. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.