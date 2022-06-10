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17 минут назад

Правительство Грузии запретило президенту посетить Украину

Lenta.ruиещё 1

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство запретило ей посетить Украину, Польшу и Францию, передает ТАСС.

Правительство Грузии запретило президенту посетить Украину
Фото: ReutersReuters

«Я хотела посетить Францию, Польшу и даже Украину, с которой мы вместе в этом деле и которой мы должны быть благодарны, иначе не было бы ускоренного процесса [по предоставлению Грузии статуса] кандидата [на вступление в ЕвроЕвросоюз], однако мне отказали в этом путешествии», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, правительство не разрешило ей совершить визиты, пояснив, что «уже все сделало для поддержки процесса получения статуса кандидата».

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Ранее министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе объяснил отказ Тбилиси передать оружие Украине попыткой избежать нового конфликта.

Украина, Грузия и Молдавия подали заявки на вступление в Евросоюз после того, как Россия начала специальную военную операцию на украинской территории.

В мире,Саломе Зурабишвили,ЕС,
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