Правительство Грузии запретило президенту посетить Украину

«Я хотела посетить Францию, Польшу и даже Украину, с которой мы вместе в этом деле и которой мы должны быть благодарны, иначе не было бы ускоренного процесса [по предоставлению Грузии статуса] кандидата [на вступление в ЕвроЕвросоюз], однако мне отказали в этом путешествии», — сказала Зурабишвили.