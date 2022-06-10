Президент Южной Осетии отправил в отставку глав всех районов

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил своим указом от занимаемых должностей глав всех четырех районов республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, свои посты покинули Вахтанг Мамитов (Цхинвальский район), Олег Сиукаев (Знаурский район), Владимир Гулиев (Ленингорский район) и Андрей Джиоев (Дзауский район).

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В пятницу глава государства, также освободил от должностей двух заместителей председателя комитета государственной безопасности республики Владимира Хубаева и Василия Гулиева.