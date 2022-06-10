Президент Южной Осетии отправил в отставку глав всех районов

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил своим указом от занимаемых должностей глав всех четырех районов республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
В частности, свои посты покинули Вахтанг Мамитов (Цхинвальский район), Олег Сиукаев (Знаурский район), Владимир Гулиев (Ленингорский район) и Андрей Джиоев (Дзауский район).
Указ вступает в силу со дня его подписания.
В пятницу глава государства, также освободил от должностей двух заместителей председателя комитета государственной безопасности республики Владимира Хубаева и Василия Гулиева.
Правительство Южной Осетии 24 мая сложило свои полномочия в связи со вступлением в должность президента Алана Гаглоева. В среду, 8 июня, глава государства представил на согласование в парламент на должность председателя правительства республики кандидатуру Константина Джуссоева, который является главой строительной компании. Согласно Конституции Южной Осетии, президент назначает председателя правительства с согласия парламента.