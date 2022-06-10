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41 минуту назад

Ямайка захотела лишить британскую королеву поста главы государства

Lenta.ru

Правительство Ямайки приняло решение запустить процесс лишения британской королевы поста главы государства. Об этом сообщает Daily Mail.

Ямайка лишит британскую королеву поста главы государства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело в том, что королева Елизавета II формально занимает пост главы Ямайки, что делает страну конституционной монархией. Однако власти острова решили изменить эту ситуацию и провести соответствующую реформу своей конституции до 2025 года, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы.

Однако, чтобы провести эту реформу в Палате представителей и Сенате Ямайки, должен состояться ряд голосований по промежуточным вопросам.

29 марта стало известно, что в Белизе задумались об отмене монархии после визита принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Выступая перед парламентом, белизский министр по конституционной и политической реформе Генри Чарльз Ашер заявил, что Карибский регион охватывает процесс деколонизации.

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