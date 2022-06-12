Глава ДНР заявил об отсутствии оснований для помилования наемников

«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал Денис Пушилин.