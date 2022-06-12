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1 час назад

Глава ДНР заявил об отсутствии оснований для помилования иностранных наёмников

Говорит Москваиещё 4

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Брагим Саадун были приговорены к смертной казни. Их признали виновными в наёмничестве и насильственном захвате власти. У осуждённых есть 30 дней после получения текста приговора для обжалования решения. Согласно законам ДНР, приговорённых должны расстрелять.

Глава ДНР заявил об отсутствии оснований для помилования наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал Денис Пушилин.

Запад отреагировал на смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

При этом 9 июня, сразу после решения суда Донецкой Народной Республики, он заявлял, что наёмников могут помиловать.

В мире,Наемники,Шон Пиннер,Денис Пушилин,
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