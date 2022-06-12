Глава ДНР заявил об отсутствии оснований для помилования наемников

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Брагим Саадун были приговорены к смертной казни. Их признали виновными в наёмничестве и насильственном захвате власти. У осуждённых есть 30 дней после получения текста приговора для обжалования решения. Согласно законам ДНР, приговорённых должны расстрелять.
«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал Денис Пушилин.
При этом 9 июня, сразу после решения суда Донецкой Народной Республики, он заявлял, что наёмников могут помиловать.