В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
9 минут назад

Минобороны КНР пригрозило войной в случае отделения Тайваня

ТАСС

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) без колебаний приступит к боевым действиям, если Тайвань отделится от КНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.

Китай пригрозил войной в случае отделения Тайваня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если кто-то осмелится отколоть от нашей страны Тайвань, НОАК без колебаний начнет войну, - приводит Центральное телевидение Китая слова У Цяня, который выступил перед журналистами по итогам встречи главы китайского МО Вэй Фэнхэ с его американским коллегой Ллойдом Остином в Сингапуре. - Мы будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны".

Как уточнил официальный представитель, Пекин не изменит позицию по данному вопросу. В то же время он отметил, что власти КНР против того, чтобы китайско-американские отношения "рассматривались исключительно в плоскости конкуренции".

"Нужно уважать друг друга, мирно сосуществовать, выстраивать взаимовыгодные отношения сотрудничества", - подытожил У Цянь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.

В мире,Ллойд Остин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители