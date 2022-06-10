Китай пригрозил войной в случае отделения Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) без колебаний приступит к боевым действиям, если Тайвань отделится от КНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.
"Если кто-то осмелится отколоть от нашей страны Тайвань, НОАК без колебаний начнет войну, - приводит Центральное телевидение Китая слова У Цяня, который выступил перед журналистами по итогам встречи главы китайского МО Вэй Фэнхэ с его американским коллегой Ллойдом Остином в Сингапуре. - Мы будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны".
Как уточнил официальный представитель, Пекин не изменит позицию по данному вопросу. В то же время он отметил, что власти КНР против того, чтобы китайско-американские отношения "рассматривались исключительно в плоскости конкуренции".
"Нужно уважать друг друга, мирно сосуществовать, выстраивать взаимовыгодные отношения сотрудничества", - подытожил У Цянь.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.