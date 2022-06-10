Китай пригрозил войной в случае отделения Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) без колебаний приступит к боевым действиям, если Тайвань отделится от КНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.

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"Если кто-то осмелится отколоть от нашей страны Тайвань, НОАК без колебаний начнет войну, - приводит Центральное телевидение Китая слова У Цяня, который выступил перед журналистами по итогам встречи главы китайского МО Вэй Фэнхэ с его американским коллегой Ллойдом Остином в Сингапуре. - Мы будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны".

Как уточнил официальный представитель, Пекин не изменит позицию по данному вопросу. В то же время он отметил, что власти КНР против того, чтобы китайско-американские отношения "рассматривались исключительно в плоскости конкуренции".

"Нужно уважать друг друга, мирно сосуществовать, выстраивать взаимовыгодные отношения сотрудничества", - подытожил У Цянь.