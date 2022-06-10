Если, конечно, у Шольца нет коварного плана, и он хочет так помочь Сербии вступить в ЕС. Евросоюз начал распадаться с 2016 года, исторический момент прошёл. Мы увидим страны, которые только покидают ЕС. Есть несостоявшиеся страны, вступившие в НАТО, но без ЕС: Албания, Северная Македония, Черногория. В Сербии нет карго-культа, мы не ждём подачек от ЕС, это не трансцендентальное существо, дающие подарки просто так. Это обман, работавший очень короткое время, он давно исчез, нет никаких иллюзий, что такое ЕС. И не только у экспертов, но и у широких слоёв населения Сербии, — отметил Гайич.