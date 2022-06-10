Министр обороны Британии Уоллес встретился с Зеленским в Киеве

"Трое согласились работать еще более тесно на пути к достижению общей цели по обеспечению Украины возможностями для освобождения себя от незаконной российской оккупации. Они также обсудили вопросы [поставок] вооружений и обучения, которые осуществляет в данный момент Великобритания, и дальнейшие меры по оказанию помощи украинским силам для защиты страны", - сказано в сообщении.