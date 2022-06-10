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39 минут назад

Глава британского Минобороны встретился в Киеве с Зеленским и Резниковым

ТАССиещё 2

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес совершил на текущей неделе визит в Киев, в ходе которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Алексеем Резниковым. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении британского военного ведомства.

Министр обороны Британии Уоллес встретился с Зеленским в Киеве
Фото: ReutersReuters

"Трое согласились работать еще более тесно на пути к достижению общей цели по обеспечению Украины возможностями для освобождения себя от незаконной российской оккупации. Они также обсудили вопросы [поставок] вооружений и обучения, которые осуществляет в данный момент Великобритания, и дальнейшие меры по оказанию помощи украинским силам для защиты страны", - сказано в сообщении.

В мире,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Бен Уоллес,
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