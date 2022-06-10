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41 минуту назад

СМИ: президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после слов Путина

Мария Иванова

Президент Финляндии Саули Ниинистё неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI во время визита на Аландские острова. Как отмечает британский таблоид Daily Mail, произошло это на фоне российских учений и слов президента РФ Владимира Путина о «возвращении земель».

СМИ: президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после слов Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

9 июня Путин, говоря о 350-летии со дня рождения Петра I, упомянул Северную войну и заявил, что Петр «ничего не отторгал», а «возвращал», так как в Приладожье «испокон веков жили славяне» и территория находилась под их контролем.

«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», - сказал президент РФ.

Daily Mail назвала слова Путина «незавуалированной угрозой» государствам Балтии, а также Швеции и Финляндии, ранее решившим вступить в НАТО.

«Пока Путин говорил, российские военные корабли начали учения в Балтийском море», - подчеркнула газета.

По версии издания, именно на фоне учений Ниинистё отменил ужин на «слабо защищенных» Аландских островах (автономия в составе Финляндии, которая населена аландскими шведами и имеет демилитаризованный статус) и улетел в Хельсинки.

Daily Mail подчеркнула, что эти острова стали бы «ключевым полем битвы в Балтийском море», если Россия решила бы пойти на «упреждающие действия» против вступления своих скандинавских соседей в НАТО.

В Хельсинки отрицают, что отмена ужина имеет отношение к комментариям Путина или российским учениям.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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