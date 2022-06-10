В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Шольц озвучил условие вступления в ЕС Сербии

Елена Прошина

Сербия не сможет вступить в Евросоюз без признания независимости Косово. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита на Западные Балканы, пишет РИА Новости.

По его словам, вступление Сербии в ЕС и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины.

«Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», - сказал Шольц после встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Он также отметил, что введением санкций против РФ власти Косово показали, что государство стоит «на нашей стороне в международном сообществе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ждет Сербию в случае вступления в Евросоюз. По ее мнению, Сербия окажется под влиянием США, как и другие члены объединения. Она также отметила, что все страны, которые входят в ЕС, лишаются своей европейской идентичности.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Мирослав Лайчак,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители