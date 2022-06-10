Сербия не сможет вступить в Евросоюз без признания независимости Косово. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита на Западные Балканы, пишет РИА Новости.

По его словам, вступление Сербии в ЕС и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины.

«Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», - сказал Шольц после встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Он также отметил, что введением санкций против РФ власти Косово показали, что государство стоит «на нашей стороне в международном сообществе».