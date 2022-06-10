Китай намерен жестко подавлять попытки обособить Тайвань

Китайские власти и Народно-освободительная армия Китая будут твердо подавлять любые попытки обособить остров Тайвань от материковой части страны. Об этом заявил в пятницу министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Сингапуре.
"Правительство и армия нашей страны будут решительно сокрушать любые попытки к [установлению] так называемой тайваньской независимости", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.
По словам Вэй Фэнхэ, Пекин намерен "твердо защищать единство родины".
Как он уточнил, признание принципа "одного Китая" - обязательное условие для нормального развития отношений между КНР и Соединенными Штатами.
Встреча состоялась в ходе проведения 19-й Конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, известной как "Шангри-Ла диалог". Как сообщил телеканал, Вэй Фэнхэ и Остин "выразили готовность устранять противоречия и укреплять взаимное доверие".
Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты китайского правительства, которое рассматривает Тайвань в качестве неотъемлемой части территории своей страны и решительно предостерегает против любых сепаратистских устремлений.