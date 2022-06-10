Лукашенко призвал белорусов «упереться и выстоять»

Белоруссия остается островком спокойствия и ее жителям в нынешних условиях надо «упереться и выстоять». Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «Белта».

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Глава государства в ходе республиканского семинара-совещания «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне» констатировал, что рядом «идет горячая война, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информацией и экономикой».

«Все должны пойти работать, упираться и напрягаться для того, чтобы сохранить мир и спокойствие на этом островке. Это уже островок - Беларусь. (…) Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять», - заметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные санкции.