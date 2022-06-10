Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Польше. Об этом сообщил в пятницу глава министерства здравоохранения республики Адам Недзельский.
"У нас было около 10 подозрений на оспу обезьян, пробы исследуются. 10 июня - день, когда у нас есть первый случай", - цитирует его слова Польское агентство печати.
Как указал пресс-секретарь Минздрава Польши Войчех Андрусевич, пациент изолирован в больнице. Никакая другая информация о его состоянии и точном местонахождении не разглашается.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.
Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в настоящее время организация располагает сведениями о более чем 1 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян в 29 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания.