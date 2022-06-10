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1 час назад

Осужденный в ДНР британец дал совет наемникам

Lenta.ru

Приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британец Шон Пиннер дал совет наемникам. Он призвал всех иностранцев, не имеющих военного опыта, не приезжать на Украину, передает РИА Новости.

«Здесь вас просто перемелет, и вы вернетесь обратно быстрее, чем прибыли. Плюс незнание языка и невозможность с кем-то общаться. Ваши проблемы», — добавил осужденный в интервью телеканалу RT.

По словам Пиннера, на Украине ему впервые пришлось столкнуться с артиллерией, реактивными системами залпового огня «Град».

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«По собственному опыту скажу, что выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами — это совершенно другое», — заключил он.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц.

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