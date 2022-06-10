СМИ узнали о планах Макрона посетить Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон может на следующей неделе отправиться c визитом в Киев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Figaro.
Как отмечает французское издание, Макрон может приехать на Украину в среду, 15 июня. До этого он посетит Румынию, где пообщается с дислоцированными в рамках миссии НАТО французскими военными.
В Елисейском дворце пока не подтвердили информацию о возможных поездках французского президента на следующей неделе, но и не опровергли.
Ранее Эммануэль Макрон заявил Владимиру Зеленскому, что Франция готова продолжать поставки Украине тяжелого вооружения. В телефонном разговоре Макрон поинтересовался у Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также в гуманитарной помощи.