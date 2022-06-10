СМИ узнали о планах Макрона посетить Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон может на следующей неделе отправиться c визитом в Киев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Figaro.

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Как отмечает французское издание, Макрон может приехать на Украину в среду, 15 июня. До этого он посетит Румынию, где пообщается с дислоцированными в рамках миссии НАТО французскими военными.

В Елисейском дворце пока не подтвердили информацию о возможных поездках французского президента на следующей неделе, но и не опровергли.