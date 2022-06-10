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Ле Пен: санкции сделают Россию богаче

Лидер французского «Национального фронта», экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что благодаря санкциями ЕС «Россия станет еще богаче, чем раньше». Об этом она рассказала в интервью Europe 1.

Ле Пен подчеркнула, что из-за эмбарго на российские нефть и газ цены на энергоресурсы могут взлететь в три раза. Она назвала санкции «глупыми» и отметила, что если ЕС откажется от российской нефти, на нее найдутся другие покупатели - Москва уже заключила контракт на «огромную сумму» с Индией.

Закрытое небо РФ стоит Финляндии полтора миллиона в месяц

Из-за закрытия российского воздушного пространства Финляндия недополучает доход на 1,5 миллиона евро в месяц, пишет Iltalehti. В то время как количество авиаперевозок и пассажиров в Европе уже приближается к допандемийному уровню, показатели трафика в Финляндии и Швеции остаются низкими.

Раньше многие полеты из Амстердама и Копенгагена в Азию проходили через воздушное пространство Финляндии, принося стране доход в виде навигационных сборов. Сейчас из-за запрета на полеты над Россией Финляндия ежемесячно теряет сотни тысяч евро сборов. Финский перевозчик Finnair теперь направляет свои рейсы в Азию через Кавказ и Северный полюс, а время в полете увеличивается на час.

В Госдуме предложили «отменить» независимость Литвы

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР 1991 года, которым признавалась независимость Литвы. Внимание на это обратило DELFI.

Федоров назвал постановление Госсовета незаконным: по его мнению, оно нарушало Конституцию СССР и закон о выходе союзных республик, так как в Литве не провели референдум. DELFI отмечает, что Федоров внес свой законопроект на фоне новостей о демонтаже мемориала советским воинам в Вильнюсе.

«Россия берет верх в Донбассе»

Картина в некоторых частях Донбасса остается неопределенной, но становится все более очевидным, что Россия берет в регионе верх, отмечается в материале Fox News. Канал обратил внимание на отчет Минобороны Великобритании, в котором сказано, что украинские силы столкнулись с проблемами в поддержании обороны при «высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций».

В России, ДНР и ЛНР заявляли, что контролируют 97 процентов территории Донбасса. Некоторые аналитики прогнозируют, что российские силы могут взять регион под полный контроль в течение следующих двух недель.

«Китайские военные самолеты нацелились на союзников США»

Китайские военные самолеты начали «опасные игры» над Азиатско-Тихоокеанским регионом, что повышает риск возникновения инцидента, который может спровоцировать войну, отмечается в материале CNN.