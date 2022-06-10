Лукашенко призвал белорусов «упереться и выстоять»

«Это уже островок — Беларусь. Вы что не замечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то идет горячая война, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информацией, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять», — подчеркнул президент.