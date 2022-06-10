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2 часа назад

В ДНР сообщили о продвижении в сторону Славянска

Lenta.ru

В ДНР сообщили о продвижении в сторону Славянска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Силы Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Вооруженные силы России продолжают освобождать населенные пункты ДНР и в настоящее время продвигаются в сторону Славянска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны республики.

В штабе также сообщили, что под контролем сил ДНР уже находятся 235 населенных пунктов. Среди них — Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о начале «последней битвы за Донбасс». По его словам, в настоящее время боевые действия разворачиваются у рубежа обороны Славянско-Краматорской агломерации. После освобождения всех входящих в нее населенных пунктов можно будет говорить о победе ВС РФ и сил республик, отметил военкор.

Битву за Славянск считает решающей заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Значительная часть донбасской группировки противника, отметил он, сосредоточена именно в Славянско-Краматорской агломерации.

В мире,Александр Бородай,Евгений Поддубный,Верховный суд,Госдума,
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