В ДНР сообщили о продвижении в сторону Славянска

Силы Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Вооруженные силы России продолжают освобождать населенные пункты ДНР и в настоящее время продвигаются в сторону Славянска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны республики.

В штабе также сообщили, что под контролем сил ДНР уже находятся 235 населенных пунктов. Среди них — Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о начале «последней битвы за Донбасс». По его словам, в настоящее время боевые действия разворачиваются у рубежа обороны Славянско-Краматорской агломерации. После освобождения всех входящих в нее населенных пунктов можно будет говорить о победе ВС РФ и сил республик, отметил военкор.