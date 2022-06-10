Орбан: Будапешт выступает за финансирование мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему Будапешт не поставляет вооружение на Украину. По его словам, страна выступает за финансирование мира. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на радиостанцию Kossuth.

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«Мы должны финансировать мир», — заявил он.

Он подчеркнул, что некоторые «деловые круги» заинтересованы в продлении конфликта на территории Украины. При этом Орбан добавил, что Венгрия отказалась поставлять оружие Киеву, так как не хочет втягиваться в боевые действия, в отличие от других стран Евросоюза и США.