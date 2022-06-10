Орбан: Будапешт выступает за финансирование мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему Будапешт не поставляет вооружение на Украину. По его словам, страна выступает за финансирование мира. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на радиостанцию Kossuth.
«Мы должны финансировать мир», — заявил он.
Он подчеркнул, что некоторые «деловые круги» заинтересованы в продлении конфликта на территории Украины. При этом Орбан добавил, что Венгрия отказалась поставлять оружие Киеву, так как не хочет втягиваться в боевые действия, в отличие от других стран Евросоюза и США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил Венгрию за то, что та выступает против расширения антироссийских санкций. Вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала позицию Венгрии по ситуации на Украине «пророссийской» из-за того, что Будапешт хочет получить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье». На это Орбан ответил, что Будапешт отстаивает национальные интересы, когда выступает против расширения санкций против России.