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59 минут назад

Орбан: Будапешт выступает за финансирование мира

Елена Прошина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему Будапешт не поставляет вооружение на Украину. По его словам, страна выступает за финансирование мира. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на радиостанцию Kossuth.

Орбан: Будапешт выступает за финансирование мира
Фото: ТАССТАСС

«Мы должны финансировать мир», — заявил он.

Он подчеркнул, что некоторые «деловые круги» заинтересованы в продлении конфликта на территории Украины. При этом Орбан добавил, что Венгрия отказалась поставлять оружие Киеву, так как не хочет втягиваться в боевые действия, в отличие от других стран Евросоюза и США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил Венгрию за то, что та выступает против расширения антироссийских санкций. Вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала позицию Венгрии по ситуации на Украине «пророссийской» из-за того, что Будапешт хочет получить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье». На это Орбан ответил, что Будапешт отстаивает национальные интересы, когда выступает против расширения санкций против России.

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