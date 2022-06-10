В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
53 минуты назад

The Wall Street Journal: Байдену угрожает неожиданный конфликт

Вечерняя Москва

Президент США Джо Байден рискует потерять поддержку американских СМИ, поскольку он отказывает им в неформальных интервью и избегает публичных выступлений. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal: Байдену угрожает неожиданный конфликт
Фото: Белый домБелый дом

— Это пятый президент, работу которого я освещал, и первый, у которого я не взял интервью. Они не чувствуют ни обязанности, ни возможности! <...> Репортеры, ноющие о том, что им не дают интервью, — один из наименее привлекательных элементов пресс-корпуса Белого дома. Президент говорит о защите демократии, и это тоже часть демократии — отвечать на вопросы людей, которые не на вашей стороне, — рассказал главный корреспондент The New York Times в пуле Белого дома Питер Бейкер.

По мнению автора статьи Джеймса Фримана, Байден упускает возможность сотрудничества со СМИ. Это серьезно раздражает журналистов, не имеющих доступа к столь важному источнику информации.

Также известно, что журналисты Макс Тани и Алекс Томпсон из Politico рассказали, что во время одной из нечастых встреч со СМИ Байден не отвечал на вопросы, а сразу начал критиковать то, как в медиа освещают работу его администрации.

Со времени вступления в должность американский президент не появлялся в так называемых сидячих интервью ни для газет, ни для агентств. Также лидер от американской Демократической партии ни разу не провел полноценного разговора с главным партийным СМИ — телеканалом CNN, сообщает РИА Новости.

До этого Байден заявил, что бьющая рекорды инфляция в стране является «проклятьем».

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители