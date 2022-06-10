The Wall Street Journal: Байдену угрожает неожиданный конфликт

— Это пятый президент, работу которого я освещал, и первый, у которого я не взял интервью. Они не чувствуют ни обязанности, ни возможности! <...> Репортеры, ноющие о том, что им не дают интервью, — один из наименее привлекательных элементов пресс-корпуса Белого дома. Президент говорит о защите демократии, и это тоже часть демократии — отвечать на вопросы людей, которые не на вашей стороне, — рассказал главный корреспондент The New York Times в пуле Белого дома Питер Бейкер.