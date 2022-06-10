The Wall Street Journal: Байдену угрожает неожиданный конфликт

Президент США Джо Байден рискует потерять поддержку американских СМИ, поскольку он отказывает им в неформальных интервью и избегает публичных выступлений. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил The Wall Street Journal.
— Это пятый президент, работу которого я освещал, и первый, у которого я не взял интервью. Они не чувствуют ни обязанности, ни возможности! <...> Репортеры, ноющие о том, что им не дают интервью, — один из наименее привлекательных элементов пресс-корпуса Белого дома. Президент говорит о защите демократии, и это тоже часть демократии — отвечать на вопросы людей, которые не на вашей стороне, — рассказал главный корреспондент The New York Times в пуле Белого дома Питер Бейкер.
По мнению автора статьи Джеймса Фримана, Байден упускает возможность сотрудничества со СМИ. Это серьезно раздражает журналистов, не имеющих доступа к столь важному источнику информации.
Также известно, что журналисты Макс Тани и Алекс Томпсон из Politico рассказали, что во время одной из нечастых встреч со СМИ Байден не отвечал на вопросы, а сразу начал критиковать то, как в медиа освещают работу его администрации.
Со времени вступления в должность американский президент не появлялся в так называемых сидячих интервью ни для газет, ни для агентств. Также лидер от американской Демократической партии ни разу не провел полноценного разговора с главным партийным СМИ — телеканалом CNN, сообщает РИА Новости.
До этого Байден заявил, что бьющая рекорды инфляция в стране является «проклятьем».