Financial Times предупредила Европу о «месяцах несчастья»

По мнению авторов статьи, Старому Свету необходимо принять срочные меры, чтобы остановить инфляцию. В мае она увеличилась до 8,1%.

В публикации говорится, что европейские страны не экономят, а расходуют средства из фонда восстановления в размере 800 млрд евро. Газета пишет, что в следующие кварталы ожидается рост потребления за счёт отмены коронавирусных ограничений, но он будет сдерживаться ростом цен из-за подорожания энергоносителей.