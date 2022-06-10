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1 час назад

Financial Times предупредила Европу о «месяцах несчастья»

Говорит Москваиещё 1

По мнению авторов статьи, Старому Свету необходимо принять срочные меры, чтобы остановить инфляцию. В мае она увеличилась до 8,1%.

Financial Times предупредила Европу о «месяцах несчастья»
Фото: ReutersReuters

В публикации говорится, что европейские страны не экономят, а расходуют средства из фонда восстановления в размере 800 млрд евро. Газета пишет, что в следующие кварталы ожидается рост потребления за счёт отмены коронавирусных ограничений, но он будет сдерживаться ростом цен из-за подорожания энергоносителей.

«Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придётся повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно», — пишет Financial Times.

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