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25 минут назад

Полиция Канады заблокировала российские активы на 325 миллионов долларов

Lenta.ru

С начала российской военной спецоперации на Украине 24 февраля и к 7 июня власти Канады заморозили и заблокировали российских средств на сумму 412,1 миллиона канадских долларов (около 325 миллионов долларов США): речь как о средствах на счетах россиян, так и тех, что участвовали в транзакциях. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление канадской полиции.

Полиция Канады заблокировала активы РФ на 325 миллионов долларов
Фото: ReutersReuters

Из этой суммы 98,1 миллиона долларов США были заморожены на подсанкционных счетах россиян, еще 230,5 миллиона — в рамках транзакций. Кроме того, канадские власти обсуждают законопроект, который позволит не только блокировать, но и конфисковывать активы подсанкционных лиц.

После начала российской военной операции Канада наряду с другими западными странами объявила о введении нескольких пакетов санкций, в которые вошли как меры в отношении физлиц и юрлиц, так и экспортные ограничения.

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