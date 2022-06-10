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11 минут назад

Украина получит приглашение на саммит НАТО

Елена Прошина

Украина получит официальное приглашение на саммит НАТО в Мадриде, однако примет ли в нем участие Владимир Зеленский — будет неизвестно «до последней минуты». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Europa Press.

Украина получит приглашение на саммит НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, визит президента Украины зависит от развития конфликта и его возможности выехать из страны. В свою очередь, итальянская газета Reppublica привела слова заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ — он заявил, что Зеленский примет участие в саммите «тем или иным образом».

Напомним, что саммит НАТО состоится в Мадриде 28-30 июня. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что новая стратегия блока, которую рассмотрят в ходе встречи, не будет подразумевать РФ в качестве стратегического партнера.

Он подчеркнул, что альянс должен адаптироваться под меняющиеся условия, а в концепции будет прописано укрепление военной позиции против «более агрессивной России».

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