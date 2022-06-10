Число случаев заражения оспой обезьян в Австралии выросло до восьми

СИДНЕЙ, 10 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Австралии подтвердило данные о новом случае заражения оспой обезьян. Как сообщили в ведомстве в пятницу, общее число заболевших достигло восьми.

Как отметили в Минздраве, все случаи заражения были зарегистрированы в двух самых густонаселенных штатах страны - Новом Южном Уэльсе и Виктории. Инфицированные граждане не контактировали друг с другом и эпизоды считаются не связанными, однако все они прилетели из-за границы или близко контактировали с теми, кто вернулся. В настоящий момент все зараженные с активной формой заболевания изолированы и остаются под контролем врачей, также медики регулярно проверяют состояние здоровья членов их семей и близких родственников.

Первый пациент с оспой обезьян был зарегистрирован в Австралии 20 мая, спустя два дня местный Минздрав зарегистрировал еще два новых случая заражения, а к 1 июня - еще 4.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.