Число случаев заражения оспой обезьян в Австралии выросло до восьми

СИДНЕЙ, 10 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Австралии подтвердило данные о новом случае заражения оспой обезьян. Как сообщили в ведомстве в пятницу, общее число заболевших достигло восьми.
Как отметили в Минздраве, все случаи заражения были зарегистрированы в двух самых густонаселенных штатах страны - Новом Южном Уэльсе и Виктории. Инфицированные граждане не контактировали друг с другом и эпизоды считаются не связанными, однако все они прилетели из-за границы или близко контактировали с теми, кто вернулся. В настоящий момент все зараженные с активной формой заболевания изолированы и остаются под контролем врачей, также медики регулярно проверяют состояние здоровья членов их семей и близких родственников.
Первый пациент с оспой обезьян был зарегистрирован в Австралии 20 мая, спустя два дня местный Минздрав зарегистрировал еще два новых случая заражения, а к 1 июня - еще 4.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.
По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания.