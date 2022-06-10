В мире может появиться новая антироссийская коалиция

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает целесообразным создание коалиции стран, которые будут вводить антироссийские санкции в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.
Она пояснила, что необходимо создать достаточно многочисленную группу государств, согласных поддерживать поток ограничений против России.
«Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе», — уточнила Йеллен.
Ранее министр финансов США признала, что антироссийские санкции провоцируют рост цен на топливо и продукты питания на американском рынке.
«Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», — заявила она.
При этом Йеллен выразила уверенность, что в ближайшее время гражданам США не стоит ожидать существенного снижения цен на топливо. Она добавила, что в связи с нынешней геополитической обстановкой экономический рост США замедлится, однако рецессии в экономике не предвидится.
Президент США Джо Байден в одном из своих недавних выступлений назвал рекордную инфляцию в стране «проклятьем».