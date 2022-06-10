В мире может появиться новая антироссийская коалиция

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает целесообразным создание коалиции стран, которые будут вводить антироссийские санкции в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

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Она пояснила, что необходимо создать достаточно многочисленную группу государств, согласных поддерживать поток ограничений против России.

«Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе», — уточнила Йеллен.

Ранее министр финансов США признала, что антироссийские санкции провоцируют рост цен на топливо и продукты питания на американском рынке.

«Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», — заявила она.

При этом Йеллен выразила уверенность, что в ближайшее время гражданам США не стоит ожидать существенного снижения цен на топливо. Она добавила, что в связи с нынешней геополитической обстановкой экономический рост США замедлится, однако рецессии в экономике не предвидится.