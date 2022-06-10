Эксперт заявил, что вирусу оспы обезьян будет трудно закрепиться в человеческой популяции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вирусу оспы обезьян будет достаточно трудно закрепиться в человеческой популяции, поскольку есть возможность предотвратить его распространение. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова" Виталий Зверев.

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"Нет, не должен (вирус оспы обезьян закрепиться в популяции людей - прим. ТАСС). На самом деле, ему будет достаточно трудно закрепиться, потому что его, я не скажу, что очень просто, можно локализовать, и он не будет распространяться", - сказал он.

Оспа обезьян - вирусное зоонозное заболевание, то есть инфекция, передающаяся человеку от животных. Она также способна передаваться от человека к человеку. Заболевание вызывает вирус оспы обезьян.

"Оспа обезьян - это условное название, оно неправильное. Потому что на самом деле это - вирус оспы грызунов, это вирус оспы земляных белок. Потому что земляные белки заражают обезьян. <…> [Обезьяны] же приматы, и как люди, они едят все, что поймают и все, что им попадется под руку. Поэтому они ловят этих белок, заражаются от них этой оспой. <….> Эта оспа (обезьян - прим. ТАСС) все-таки протекает легко и смертельные случаи бывают крайне редко, и только у людей с отягощенным иммунным анамнезом", - подчеркнул Зверев.