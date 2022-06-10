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1 час назад

Канадский министр безопасности назвал Россию "враждебной страной"

Газета.Ru

Vинистр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что спецслужбы страны находится в состоянии "повышенной готовности" в рамках предполагается "кибератак из РФ" и других стран, сообщает телеканал Global News.

Канадский министр безопасности назвал Россию "враждебной страной"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В текущей геополитической обстановке мы находимся в состоянии повышенной готовности к потенциальным атакам со стороны враждебных государств, таких как Россия", - заявил Мендичино.

Ранее в МИД России заявили о частых кибератаках на российскую инфраструктуру с Украины и Соединенных Штатов. Для совершения компьютерных атак в отношении России, по мнению спецпреда президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности Андрея Крутских, используется "режим Зеленского" и созданная им "IТ-армия". Дипломат отметил, что хакерские атаки с использованием ИКТ на российские объекты постоянно увеличиваются.

В мире,Андрей Крутских,МИД России,
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