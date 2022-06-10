В ЕС воспротивились вступлению Украины в союз

Нидерланды и Дания не поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические документы и информированные источники, передает РИА Новости.

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Президент Украины Владимир Зеленский в феврале подписал заявку на вступление государства в ряды Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в апреле прибыла в Киев и передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС. Сейчас Европейская комиссия оценивает ответы Украины и предоставит свои рекомендации по их результатам.

Информированные источники сообщили агентству, что Нидерланды выступили против принятия Украины в Евросоюз. Кроме того, Bloomberg ссылается на депешу дипломатов Дании, в которой утверждается, что Украина не соответствует необходимым для вступления в ЕС критериям.

Уточняется, что в стране нет стабильности институтов, которые гарантируют верховенство закона, демократию, права человек, защиту и уважение меньшинств. Дипломаты подчеркнули, что Украине сперва необходимо фундаментально изменить собственную институциональную и законодательную базу, а затем думать над вступлением в Евросоюз.