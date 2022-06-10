В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
18 минут назад

В ЕС воспротивились вступлению Украины в союз

Елена Прошина

Нидерланды и Дания не поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические документы и информированные источники, передает РИА Новости.

В ЕС воспротивились вступлению Украины в союз
Фото: ReutersReuters

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале подписал заявку на вступление государства в ряды Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в апреле прибыла в Киев и передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС. Сейчас Европейская комиссия оценивает ответы Украины и предоставит свои рекомендации по их результатам.

Информированные источники сообщили агентству, что Нидерланды выступили против принятия Украины в Евросоюз. Кроме того, Bloomberg ссылается на депешу дипломатов Дании, в которой утверждается, что Украина не соответствует необходимым для вступления в ЕС критериям.

Уточняется, что в стране нет стабильности институтов, которые гарантируют верховенство закона, демократию, права человек, защиту и уважение меньшинств. Дипломаты подчеркнули, что Украине сперва необходимо фундаментально изменить собственную институциональную и законодательную базу, а затем думать над вступлением в Евросоюз.

Германия в качестве компромисса предлагает предоставить Украине условный статус кандидата.

В мире,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители