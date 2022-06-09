Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что рекомендации ЕК должны пройти обсуждения и согласование коллегией еврокомиссаров, они будут сопровождаться условиями, связанными с верховенством права и антикоррупционным законодательством. При этом до официальной предоставления Украине статуса на членство в ЕС рекомендация ЕК должна быть одобрена странами-членами Евросоюза.

Еврокомиссия (ЕК) обсудит вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины 17 июня. Первые дискуссии в правительственном органе Евросоюза начнутся уже в понедельник, 13 июня. Через четыре дня решение на этот счет будет принято окончательно. Датой начала саммита глав европейских государств, на котором оно будет оглашено, станет 23 июня.