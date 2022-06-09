В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
41 минуту назад

Bloomberg: Еврокомиссия 17 июня рекомендует сделать Украину кандидатом на членство в ЕС

ТАСС

Еврокомиссия, как ожидается, 17 июня рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Еврокомиссия рекомендует сделать Украину кандидатом на членство в ЕС
Фото: ReutersReuters

Рекомендации при этом будут содержать требование установить верховенство закона на Украине и принять меры по борьбе с коррупцией. В таком виде они будут представлены на саммит Евросоюза 23-24 июня. Для получения статуса кандидата украинская заявка должна будет получить одобрение его участников, с чем могут возникнуть сложности, поскольку ряд стран выступает против такого решения.

В случае одобрения заявки на саммите и получения Украиной статуса кандидата в ЕС, процесс вступления все равно может занять около 10 лет, указывает Bloomberg.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о запуске переговоров о вступлении Украины в сообщество. 18 апреля Киев вернул Брюсселю заполненную анкету. Рекомендация ЕК Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество - это первый шаг на пути к вступлению. Далее страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий, или так называемых переговорных глав, которые она должна выполнить.

В мире,Владимир Зеленский,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители