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15 минут назад

Конгрессмен США Дональдс заявил, что Байден, а не Путин виноват в росте цен на топливо

Газета.Ru

Американский конгрессмен Байрон Дональдс раскритиковал в Twitter заявление президента страны о том, что в росте цен на топливо в США виноват российский лидер Владимир Путин.

Американский конгрессмен опроверг обвинения Байдена в адрес Путина
Фото: Saul Loeb/ReutersSaul Loeb/Reuters

"Американцы потратят пять тысяч долларов в этом году на горючее, что на 78 процентов выше, чем годом ранее. Повышение цен происходит по вине Байдена, а не Путина", - написал политик.

Ранее Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером.

По словам президента США, больше всего дорожает бензин и еда. Его администрация называет рост цен "подорожанием Путина", списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.

Телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявлял, что Штаты попали в инфляционную спираль. Он отметил, что никогда не наблюдал подобной ситуации, даже в конце 1970-х годов. Телеведущий также удивился скорости, с которой повышаются цены. Он заявил, что именно поэтому граждане США нервничают, а также задался вопросом, когда эта ситуация закончится. Издание Foreign Policy полагает, что на рост цен повлияли всплеск потребления транспортного топлива в США, растущий спрос на сырье в связи с восстановлением экономик после пандемии COVID-19, а также сокращение поставок российской нефти в связи с санкциями Запада.

В мире,Стюарт Варни,Владимир Путин,
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