В кафе Киева появилось пирожное в честь Бориса Джонсона

Британский посол Мелинда Симмонс обнаружила в одном из кафе Киева "круассан", названный в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, об этом она сообщила в Twitter.

Фото: Melinda Simmons/Twitter Melinda Simmons/Twitter

По ее словам, кондитерское изделие назвали "Борис Джонсонюк". Однако изделие из слоеного теста скорее напоминает корзиночку.

По данным украинских СМИ, пирожное в виде цветка создано по мотивам английского яблочного пирога, в его составе также есть итальянская меренга и мороженое. Десерт венчает пышная шапка белого заварного крема, которая напоминает прическу британского премьера, отчего пирожное, вероятно, и получило свое название.

Судя по ценнику, десерт стоит 97 гривен.