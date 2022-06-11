В кафе Киева появилось пирожное в честь Бориса Джонсона

Британский посол Мелинда Симмонс обнаружила в одном из кафе Киева "круассан", названный в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, об этом она сообщила в Twitter.
По ее словам, кондитерское изделие назвали "Борис Джонсонюк". Однако изделие из слоеного теста скорее напоминает корзиночку.
По данным украинских СМИ, пирожное в виде цветка создано по мотивам английского яблочного пирога, в его составе также есть итальянская меренга и мороженое. Десерт венчает пышная шапка белого заварного крема, которая напоминает прическу британского премьера, отчего пирожное, вероятно, и получило свое название.
Судя по ценнику, десерт стоит 97 гривен.
Ранее в Чернигове Бориса Джонсона посвятили в казаки и присвоили ему имя Борис Чуприна. До этого в украинском Тернополе появился сквер имени Джонсона. Власти сообщили, что это была инициатива местных жителей.