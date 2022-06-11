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34 минуты назад

В кафе Киева появилось пирожное в честь Бориса Джонсона

Газета.Ruиещё 2

Британский посол Мелинда Симмонс обнаружила в одном из кафе Киева "круассан", названный в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, об этом она сообщила в Twitter.

В кафе Киева появилось пирожное в честь Бориса Джонсона
Фото: Melinda Simmons/TwitterMelinda Simmons/Twitter

По ее словам, кондитерское изделие назвали "Борис Джонсонюк". Однако изделие из слоеного теста скорее напоминает корзиночку.

По данным украинских СМИ, пирожное в виде цветка создано по мотивам английского яблочного пирога, в его составе также есть итальянская меренга и мороженое. Десерт венчает пышная шапка белого заварного крема, которая напоминает прическу британского премьера, отчего пирожное, вероятно, и получило свое название.

Судя по ценнику, десерт стоит 97 гривен.

Ранее в Чернигове Бориса Джонсона посвятили в казаки и присвоили ему имя Борис Чуприна. До этого в украинском Тернополе появился сквер имени Джонсона. Власти сообщили, что это была инициатива местных жителей.

В мире,Борис Джонсон,
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