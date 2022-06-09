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1 час назад

Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы

Елена Прошина

Запад не сможет бесконечно продолжать кампанию по отмене русской культуры: государства-члены ЮНЕСКО уже начинают от нее уставать. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель России при организации Александр Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово "Россия" со строчной буквы
Фото: ReutersReuters

«В ходе последней сессии исполнительный совет ЮНЕСКО отложил учреждение Всемирного дня русского языка. Я убежден, что эту кампанию невозможно продолжать до бесконечности. Мы уже видим, как многие государства-члены ЮНЕСКО начинают от нее уставать. Навязанная Западом украинизация деятельности организации отвлекает внимание от действительных ее приоритетов, соответствующих мандату. Отменить нашу культуру никто не сможет», — сказал Кузнецов.

Также, по его словам, у многих государств ЮНЕСКО уже вызывает усмешку действия украинской делегации, которая стала в своих документах «демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы» и назвала РФ «угрозой украинскому борщу». Кроме того, раздражение среди членов организации вызывают преступления националистов против святынь на Украине, вину за которые они пытаются переложить на русских военных, добавил Кузнецов.

В мире,Александр Кузнецов,ЮНЕСКО,
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