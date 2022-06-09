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29 минут назад

Глава ДНР назвал примерную дату трибунала над украинскими военными с «Азовстали»

Газета.Ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что трибунал над вышедшими с завода «Азовсталь» в Мариуполе украинскими военными, в том числе бойцами полка «Азов», будет проведен до конца лета. Об этом он сообщил в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Пушилин назвал сроки трибунала над военными с «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До конца лета точно проведем, здесь затягивать не стоит», — сказал Пушилин и отметил, что на это есть запрос общества.

Глава ДНР также добавил, что в подготовке к первому промежуточному этапу трибунала задействованы профильные ведомства и все необходимые документы разрабатываются.

В ДНР иностранных наемников приговорили к смертной казни

31 мая глава республики заявлял, что проведение первого этапа трибунала уже не за горами, так как у следственных органов Донецкой народной республики хватает материалов.

Ранее Пушилин прокомментировал решение суда республики в отношении наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также уроженца Марокко Саадуна Брагима, которых приговорили к смертной казни.

По мнению главы республики, приговор стал «логичным итогом» судебного процесса, и жители ДНР считают его справедливым.

В мире,Шон Пиннер,Денис Пушилин,Первый канал,
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